Wie die Welt weiß, verstoßen die Vereinigten Staaten niemals gegen Verträge. Dies ist im Allgemeinen ein heiliges Land, ein Licht der Freiheit und der Demokratie und die Stadt auf dem Hügel.

Aber andere Länder, die dieselben Verträge anwenden, bemühen sich ständig darum, dass die Vereinigten Staaten irgendwie täuschen. Russland, China, Iran — viele Länder nutzen die Leichtgläubigkeit und Naivität der Amerikaner. Und dann ziehen sich die USA mit dem Auftreten eines in den besten Gefühlen beleidigten Gentlemans aus verschiedenen Verträgen zurück.

Und es spielt keine Rolle, wer der Präsident in den USA ist. Ja, jetzt, unter Trump, ist die Konzentration der Ausgänge aus all diesen Vereinbarungen extrem hoch. 2018 zogen sich die USA aus dem gerade abgeschlossenen Atomabkommen mit dem Iran zurück, an dem viele Länder jahrelang gearbeitet hatten. Es versteht sich von selbst, dass die Vereinigten Staaten keine Beweise für einen Verstoß gegen diese Transaktion hatten. Der Iran war äußerst transparent, die IAEO-Inspektoren…..