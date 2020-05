Corona 47 – Drosten regt sich auf – Faktencheck: Brasilien ist das alles wirklich so schlimm? , Wie sind die aktuellen Zaheln in Deutschland, Bodo Ramelow will Lockdown beenden. Warum IMpfen wenn fast 90% der infizierten einfach so nach 14 Tagen wieder gesund sind?

Ist diese tödliche Pandemie eine tödliche Pandemie?