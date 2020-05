Obama-Berater, Bill Gates und Soros hinter Promi-Propaganda rund um die Covid-19-Pandemie

Die Promi-Kampagne #PasstheMic engagiert Hollywood-Stars der Top-Liste, um ihre Social-Media-Konten an Experten wie Dr. Anthony Fauci zu geben, um eine „globale Reaktion“ auf die Coronavirus-Pandemie zu fördern.

(zahlreiche Links und Quellen im Original!)

Aber wer steckt wirklich hinter dieser Propagandakampagne?

Die Liste der Spender und Beamten hinter der # PassheMic-Kampagne enthält eine lange Liste linker Globalisten wie US-Frontmann Bono, George Soros und Bill Gates. Die Person an der Spitze der Organisation ist Gayle Smith, eine ehemalige Sonderassistentin von Barack Obama.

Wie Breitbart.com berichtet:

In der Gastaufstellung ist ein weiterer Arzt zu sehen, der die Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump und den Umgang mit der Coronavirus-Krise öffentlich angeprangert hat, während er die Weltgesundheitsorganisation lobte, die die Schwere des Ausbruchs in den ersten Wochen heruntergespielt hat.

In einem Videointerview mit Julia Roberts am Donnerstag forderte Dr. Fauci die Menschen auf, stärker darauf zu achten, wie sich das Coronavirus auf ärmere Länder auswirkt. «Wir haben wirklich eine moralische Verantwortung für Menschen auf der ganzen Welt», sagte er.

Fauci warnte die Amerikaner auch davor, die Wirtschaft nicht zu schnell wieder zu öffnen. «Jetzt ist nicht die Zeit, das Schicksal in Versuchung zu führen und sich vollständig zurückzuziehen», sagte er. «Da ist ein goldener Mittelwert.»

Day 1 🎤 #PassTheMic – Dr Fauci, Director @NIAIDNews , tells Julia Roberts about the responsibility we ALL have for people throughout the world in the global fight against #COVID19 . Demand Action now #PassTheMic #ONEWorld 👀 📹 https://t.co/16AqIHFYIp pic.twitter.com/aHQwQEs0aS

ONE Campaign wurde von Bono als Interessenvertretung zur Bekämpfung von Armut und Krankheit, insbesondere in Afrika, mitbegründet. Die Gruppe ist eng mit der Bill and Melinda Gates Foundation verbunden, die Millionen von Dollar gespendet hat und einen Sitz im Board of Directors hat.

Die Gates Foundation (Bill und Melinda Gates Stiftung) — die reichste philanthropische Organisation der Welt — ist unter Beschuss geraten, weil ihre Führer Präsident Donald Trump kritisiert und China gelobt haben. Bill Gates lobte kürzlich Chinas Umgang mit dem Ausbruch und sagte, dass «China gleich zu Beginn viele Dinge getan hat». Seine Äußerungen wurden in den sozialen Medien von chinesischen staatlichen Medien beworben.

In der Zwischenzeit gab seine Frau Melinda Gates Präsident Trump kürzlich ein „D-“ für seine Reaktion auf den Ausbruch und sagte: „Wir brauchen Führung.“

Die Gates Foundation ist auch ein wichtiger Spender der Weltgesundheitsorganisation, der umkämpften Organisation der Vereinten Nationen, deren verpatzter Umgang mit dem Wuhan-Virus und die enge Verbindung zum kommunistischen Regime Chinas Präsident Trump veranlasst haben, die Finanzierung auszusetzen.

ONE Campaign erhält auch Geld vom Open Society Policy Center, der Soros-Lobbygruppe, die sich der Trump-Agenda widersetzt und offene Grenzen und andere linke politische Themen fördert.

Gayle Smith, die derzeit als Präsidentin und CEO von ONE Campaign fungiert, arbeitete zuvor als besondere Assistentin von Präsident Obama, der sie später zur Leiterin von USAID ernannte.

«Keiner von uns ist in Sicherheit, bis wir alle in Sicherheit sind», twitterte Smith diese Woche, um für #PasstheMic zu werben.

None of us are safe until all of us are safe.

Check out ONE’s new #PassTheMic campaign to push for a global COVID-19 response. https://t.co/lQaojxdJsh

— Gayle Smith (@GayleSmith) May 21, 2020