Die Versklavung einer Generation [Millennials vs. Babyboomer]

Das ohnehin schon angeschlagene System wird durch die Coronavirus Krise zusätzlich belastet. Wer sind die Opfer? Wird die Generation der Babyboomer die Kosten dafür noch tragen müssen? Oder sind es die Millennials? Anstatt Probleme an der Ursache zu bekämpfen, werden nur die Symptome behandelt und der Tag der Abrechnung wird immer weiter nach hinten geschoben. Jungen Menschen wird durch dieses Vorgehen ihre Zukunft genommen. Was ist die Lösung? Ist es ein System Reset? Meine Meinung zu diesem Thema erfahrt ihr in diesem Video.

