Die EU-Plant den „Impfpass“ seit 2018

Roadmap on Vaccination” beschreibt einen 3-Jahres-Plan zur Stärkung des “Impfvertrauens” und zur Förderung der “elektronischen Verfolgung”

Ein Ende 2019 von der Europäischen Kommission veröffentlichter Bericht zeigt, dass die EU schon lange vor der aktuellen „Pandemie“ versucht hat, den Umfang und die Leistungsfähigkeit von Impfprogrammen zu erhöhen.

Der Endpunkt des Fahrplans ist unter anderem die Einführung einer „gemeinsamen Impfkarte / eines gemeinsamen Impfpasses“ für alle EU-Bürger.

Dieser Vorschlag wird vor der Kommission im Jahr 2022 veröffentlicht. Eine „Machbarkeitsstudie“ soll von 2019 bis 2021 laufen (dh ab sofort etwa zur Hälfte).

Um den Punkt zu unterstreichen: Die „Impf-Roadmap“ ist keine improvisierte Reaktion auf die Covid19-Pandemie, sondern ein fortlaufender Plan mit Wurzeln, der bis ins Jahr 2018 zurückreicht, als die EU eine Umfrage zur Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber Impfstoffen mit dem Titel „2018 State of Vaccine“ veröffentlichte Vertrauen”

Auf der Grundlage dieser Untersuchungen gab die EU einen technischen Bericht mit dem Titel „Entwurf und Implementierung eines Impfinformationssystems“ in Auftrag , in dem unter anderem die Plausibilität eines EU-weiten Impfüberwachungssystems behandelt wurde.

Im 3. Quartal 2019 wurden diese Berichte alle in der neuesten Version der „Impf-Roadmap“ zusammengefasst, einem langfristigen Strategieplan zur Verbreitung des „Bewusstseins und Verständnisses“ für Impfstoffe, um „Impfstoff-Mythen“ entgegenzuwirken und „Impfstoff-Zögern“ entgegenzuwirken.

Sie können den gesamten Bericht hier lesen , aber im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Highlights [der Schwerpunkt liegt bei uns]:

„Prüfung der Machbarkeit der Entwicklung einer gemeinsamen Impfkarte / eines gemeinsamen Impfpasses für EU-Bürger “

“Entwicklung von EU-Leitlinien zur Einrichtung umfassender elektronischer Impfinformationssysteme zur wirksamen Überwachung von Impfprogrammen.”

„ Überwindung der rechtlichen und technischen Hindernisse für die Interoperabilität der nationalen Impfinformationssysteme“

Am 12. September 2019 kündigten sie auf dem gemeinsamen „Global Vaccination Summit“ zwischen der EU und der WHO die „ 10 Maßnahmen zur Impfung für alle“ an , die einen Großteil des gleichen Bereichs abdecken.

Einen Monat später, im Oktober 2019 , fand die Veranstaltung 201 statt .

Für diejenigen, die es nicht wissen, war Event 201 eine simulierte Pandemieübung, die sich auf ein zoonotisches neuartiges Coronavirus mit Ursprung in Fledermäusen konzentrierte. Es wurde vom Johns Hopkins Center für Gesundheitssicherheit, dem Weltwirtschaftsforum und der Bill & Melinda Gates Foundation gesponsert.

Das Ergebnis der Simulation waren sieben wichtige Vorschläge .

Im November 2019 wurden diese Vorschläge als „Aufruf zum Handeln“ veröffentlicht



Einen Monat später meldete China die ersten Fälle von Covid19.

Um hier klar zu sein (und Argumente unter dem Strich zu vermeiden): Hier geht es nicht um Impfstoffe, ihre Wirksamkeit, Sicherheit oder deren Mangel.

Der Punkt ist, dass vorgeschlagene COVID-Gegenmaßnahmen, die der Öffentlichkeit als Sofortmaßnahmen vorgestellt wurden, die von in Panik geratenen Institutionen spontan erdacht wurden, tatsächlich schon vor dem Auftreten der Krankheit bestanden haben .

Sie wollten bereits Ihre Impfprotokolle überwachen und diese mit Ihrem Reisepass verknüpfen, obligatorische Impfungen einführen und „Fehlinformationen“ eindämmen. Sie hatten einfach noch keinen Grund.

Dies war eine Situation, die eine Krise erforderte und zufällig eine bekam.

Das genaue Verhältnis von Erfindung zu Zufall wird niemals bekannt sein. Was wir an diesem Punkt wissen, ist, dass Sars-Cov-2 nichts mit der ursprünglich gemeldeten Bedrohung zu tun hat , das geben sie selbst zu .

Wir wissen auch, dass sie die Angst sowieso immer wieder ausstoßen.

Und dank solcher Dokumente beginnen wir jetzt vielleicht zu verstehen, warum.