Tamedia zensiert öffentliche Meinung

…..und passend noch ein Leser schreiben….

Hallo Zusammen

Vielleicht habt ihr den Bericht auf 20MiNutten gelesen.

“Aprilzahlen: Schweden verzeichnet die höchste Todesrate seit Jahrzehnten”

Der gleiche Bericht sieht man in div. Mainstream-Medien Copy Paste Mässig. Die Kartellmedien versuchen jetzt alles, Schweden in ein schlechtes Licht zu rücken.

Ich habe die Sterbezahlen auf der off. Sterbestatistik der Schwedischen Regierung addiert (siehe 2 Beilagen)

Zeitraum: 1.1. – 30.4.

2015: 33017

2016: 31635

2017: 32618

2018: 33554

2019: 30224

2020: 34109

Quelle: Preliminary statistics on deaths (Excel file) https://www.scb.se/en/About-us/news-and-press-releases/highest-mortality-this-millennium-noted-in-sweden/ https://www.scb.se/en/finding-statistics/publishing-calendar

Meine Meinung:

Schweden hat im Vergleich zu 2015 und 2018 im Zeitraum 1.1. – 30.4. eine leichte Übersterblichkeit im Vergleich zu den Vorjahren. Wenn man noch den 29. Februar vom 2020 abzieht, ist man bei 33’865 Toten, das sind 4 % mehr als 2018. Es wäre interessant, die Jahre vor 2015 zu sehen, die waren auf der Statistik nicht drauf!

Ich könnte eine Wette machen, es gab in den Jahren vor 2015 eine höhere Sterblichkeit als jetzt bis Ende April im Jahr 2020. Doch dafür müsste man noch die off. Sterbestatistik im Web finden der Jahre vor 2015, ich kann kein Schwedisch! Interessant ist es auch, wie es in ein paar Monaten aussieht oder Ende Jahr! Da könnte ich eine weitere Wette machen, es wird dann ähnlich sein wie in den Vorjahren. Ich bin kein Journalist und habe die Zahlen nur auf die Schnelle zusammengerechnet und kann kein Gewähr übernehmen.

herzliche Grüße und alles Gute weiterhin