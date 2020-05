Robert F. Kennedy Jr. wirft Dr. Fauci medizinische Vertuschung & Betrug vor! Fauci “vergiftete eine ganze Generation von Amerikanern”.

Robert F. Kennedy Jr. enthüllte beunruhigende Informationen über die medizinische Karriere von Dr. Anthony Fauci. Neben zwielichtigen Praktiken soll, der gefeierte Arzt, Fauci der eine Schlüsselrolle in der Politik der Vereinigten Staaten spielt in kostspieligen Vertuschungen bis zum Betrug verwickelt sein.

Kennedy beschrieb Fauci als einen Tyrannen am Arbeitsplatz, der die Karrieren von aufrechten Ärzten und Forschern ruiniert hat, um Skandale und kostspielige Katastrophen in der medizinischen Forschung am National Institute of Allergy and Infectious Diseases zu vertuschen, wo Fauci seit 1984 als Teil des National Institute of Health als Direktor tätig ist.

“Tony Fauci wollte nicht, dass die amerikanische Öffentlichkeit erfährt, dass er eine ganze Generation von Amerikanern vergiftet hat”, sagte Kennedy und behauptete, Fauci habe einen Informanten ins Visier genommen, welcher versuchte aufzudecken, dass das Blut mit tödlichen Stämmen belastet gewesen sei. Kennedy sagte, Fauci habe die Karriere des Arztes ruiniert und die entscheidende Forschung vertuscht. Und das war nur einer von Kennedys Angriffen gegen Fauci. Es gab noch mehr. Kennedy hatte in diesem Exklusivinterview auch Bill Gates, Big Pharma, die Medien und mehr im Visier. Höre dir die Radioshow in englisch an an.