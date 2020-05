Robert F. Kennedy Jr. : US-Stadt Easton stoppt Ausbau von 5G!

Bild: Joe Scarnici

Ein dreifaches Hoch auf Easton im Bezirk Connecticut. Diese Stadt in Neuengland, hat Big-Telecom beauftragt, die Einführung der 5G-Funkverbindung zu stoppen. Am 7. Mai verabschiedeten die Stadträte von Easton in einer Abstimmung einstimmig eine Resolution, in der diese Unternehmen angewiesen wurden, den Ausbau der 5G-Infrastruktur “einzustellen”, bis Forschung und Tests beweisen, dass sie für Mensch und Umwelt sicher ist.

Die American Academy of Pediatrics und Hunderte von medizinischen und wissenschaftlichen Experten haben der Federal Communications Commission geraten, die langfristige Sicherheit der 5G-Technologie zu testen. Eine 25 Millionen Dollar teure Studie der FDA im Jahr 2019 fand “klare Beweise für Krebs und DNA-Schäden” unter den unzähligen Verletzungen, die bekanntermaßen durch 5g verursacht werden.

Die Resolution sieht eine Konfrontation mit den Telekom-Titanen vor. Sollte Telekom nach vorne drängen, kann Easton die Bearbeitung von Anträgen ablehnen.

Eastons berühmtes 5. Regiment spielte dazumal eine Schlüsselrolle bei der Zurückdrängung der kaiserlichen Rotröcke bei Lexington und Concord und in den nachfolgenden Schlachten des Revolutionskrieges.

Der erste Stadtrat Dr. David Bindelglass sagte mir, dass er und seine Kollegen die Aktion allein aufgrund der überwältigenden öffentlichen Nachfrage durchgeführt haben. Bitte senden Sie eine E-Mail an Dr. Bindelglass (dbindelglass@eastonct.gov), um allen Stadträten, Republikanern und Demokraten, für ihren Mut gegen die Tyrannei der Unternehmen zu danken.

