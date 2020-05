Der kommende Impfkrieg in den USA

(zahlreiche Links und Quellen im Original! Link am Ende des Artikels Übersetzung mit Hilfe von deepl.com)

Setzen Sie sich lieber, während Sie das lesen…

Dieser Artikel wird die folgenden Fakten dokumentieren –

Der Impfstoff für Covid-19 ist im Kommen. Er wird nicht sicher, wirksam oder notwendig sein, aber er wird obligatorisch sein, und er wird vom US-Militär verteilt werden. Die US-Regierung ist bereits dabei, mindestens 500 Millionen Dosen herzustellen, mehr als genug, um jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in den USA mehr als eine Million zusätzliche Dosen zu injizieren, nur für den Fall der Fälle. Aber das ist erst der Anfang.

Die RAPID-Koalition, ein Zusammenschluss von staatlicher und unternehmerischer Macht, ist dabei, zwischen 660 Millionen und 1,3 Milliarden Apiject-Injektoren herzustellen, genug für zwei bis vier Injektionen, für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in den USA. An der Apiject-Spritze ist ein optionaler RFID-Chip angebracht, und RFID-Chips sind injizierbar und kleiner als ein Sandkorn, zusätzlich können sie aus einer Entfernung von 600 Metern gelesen werden. Interessanterweise wurde die Arbeit an all dem lange vor dem Ausbruch des Covid-19 begonnen. Hunderte von Millionen Dollar sind bereits für die Umsetzung dieses Plans ausgegeben worden, der von dem milliardenschweren Satanisten “Zyklon Bill” Gates, der US-Regierung und großen Pharmakonzernen und Banken auf der ganzen Welt unterstützt wird.

Von besonderem Interesse ist das RAPID-Konsortium, dem Apiject und Dr. Robert Kadlec, der Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) im US-Gesundheitsministerium, angehören. Kadler ist Experte für biologische Waffen und hat unter anderem “21st Century Germ Warfare” und “Biological Weapons for Waging Economic Warfare” verfasst. RAPID wird mit einer Milliarde Dollar von der Jefferies Financial Group, einer der zehn größten Investmentbanken der Welt, finanziert. Während Sie diese Worte lesen, sind sie gerade dabei, dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. IHRE Realität.

Trump hat erklärt, dass das US-Militär für die Verteilung des kommenden Impfstoffs gegen Covid-19 eingesetzt werden wird: “Sobald er fertig ist, irgendwann Ende 2020 oder Anfang 2021”. Wenn Sie sich dieser Tatsache nicht bewusst sind oder nicht verstehen, was das bedeutet, lesen Sie bitte hier, hier, hier und hier. WARUM muss die US-Regierung das Militär einsetzen um einen Impfstoff zu verteilen……..