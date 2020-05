Wisse, Wage, Schweige!“ – Das WAHRE Geheimnis der Freimaurerei ENTHÜLLT! (Teil 4)

Teil 1 hier: https://www.youtube.com/watch?v=w3r84…

Teil 2 hier: https://youtu.be/oSSn3QxLD2M

Teil 3 hier: https://www.youtube.com/watch?v=tL8Gg…

„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind die drei Begriffe des genialsten Betrugs, der je organisiert wurde, um die Demokratie zu betrügen.“ Mino Pecorelli (Freimaurer der P2-Loge) Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Toleranz , Aufklärung und Humanität. Werte, die Freimaurer immer wieder betonen. Und doch gibt es in ihren Reihen Logenbrüder, die gegen all diese Attribute verstoßen haben. Dadurch unehrenhaft geworden sind. Sogar in Adolf Hitlers Reichsregierung saß ein hochrangiger Freimaurer. Ein anderer war Antisemit der schlimmsten Sorte, beeinflusste mitunter Adolf Hitlers mein Kampf. Der nächste Logenbruder ließ im Burenkrieg sogar Konzentrationslager errichten, in denen vor allem Frauen und Kinder elendig zugrunde gingen. Und wiederum ein anderer Freimaurer war verantwortlich für die größte, nukleare Katastrophe, die die Menschheit bis heute gesehen hat: Den Abwurf der Atombomben auf die japanischen Küstenstädte Hiroshima und Nagasaki mit Zehntausenden von Toten! Über all jene “unehrenhafte” Logenbrüder und weshalb sich die Freimaurerei von diesen distanzieren sollte, erfahren Sie im 4. und letzten Teil meiner großen Film-Doku “Wisse, Wage, Schweige – Freimaurerei enthüllt!”