Soros: Die Wurzel der “existenziellen Gefahren” ist das deutsche Gerichtsurteil

….wir haben die Überschrift nachträglich geändert da der von russia-insider uns zu übertrieben erscheint und er das auch nicht so geäußert hat. Im Original ist dieser noch vorhanden. Dennoch ist das Interview interessant.



Der milliardenschwere Philanthrop und berüchtigte Finanzier der Farbeinrevolution George Soros erläuterte kürzlich in einem Interview mit dem britischen “Independent” seine Ansichten zu den internationalen Beziehungen mitten im Zweiten Weltkrieg und kam unerwartet zu dem Schluss, dass das jüngste deutsche Gerichtsurteil gegen den Kauf nationaler Anleihen durch die Europäische Zentralbank eine “existenzielle Bedrohung” für den Block und damit auch für seine “kostbare” Vision einer “offenen Gesellschaft” darstellt, und zwar noch mehr als die angeblichen, die von COVID, Trump oder China ausgehen und um die er sich zuvor fürchtete. Meinung von russia-insider.com. Nachfolgend eine Zusammenfassung des Interviews. Übersetzt mit Hilfe von Deepl.com

Die internationalen Beziehungen befinden sich infolge des Zweiten Weltkriegs inmitten vielfältiger Paradigmenwechselprozesse, so dass es sich lohnt zu hören, wie einflussreiche Persönlichkeiten diese beispiellosen Entwicklungen interpretieren. George Soros, der milliardenschwere Philanthrop und berüchtigte Finanzier der Farbrevolution, ist ein solcher Mensch, dessen Worte in der ganzen Welt großes Gewicht haben und der es verdient, dass man ihm zuhört, und sei es auch nur, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was er als Nächstes plant.

Die Analyse seines letzten Interviews mit dem britischen “Independent” ist keineswegs eine Befürwortung seiner Person, seiner Aktivitäten und dessen, was er repräsentiert, sondern dient der Aufklärung der Öffentlichkeit über die Themen, die ihn am meisten beschäftigen. Angesichts seines globalen Einflusses ist es vorhersehbar, dass er versuchen wird, die Ereignisse so zu gestalten, dass sich seine bevorzugten Szenarien verwirklichen, weshalb alle auf der Hut sein sollten. Vor diesem Hintergrund folgt eine knappe Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen, die er Anfang der Woche gemacht hat:

* COVID-19 “Gefährdet wirklich das Überleben unserer Zivilisation”:

Obwohl es unterschiedliche Ansichten über die Letalität von COVID-19 gibt, bezieht sich der Kontext, in dem Soros diese Bemerkung gemacht hat, auf die globale Zerrüttung, auf die er im vorhergehenden Satz seiner Antwort einging, was bedeutet, dass die Bedrohung weniger eine physische/gesundheitliche als vielmehr eine sozioökonomische und politische ist.

* Die mangelnde Vorbereitung der nationalen Regierungen auf eine Pandemie ist bedauerlich:

Soros bedauert, dass die nationalen Regierungen nicht auf diese spezielle Pandemie vorbereitet waren, obwohl die Menschheit schon immer unter ihr gelitten hat, insbesondere unter der so genannten “Spanischen Grippe”, was den Anschein erweckt, als würde er einen Teil seiner Bemühungen in die Stärkung ihrer zukünftigen Fähigkeiten investieren und so sein Netzwerk weiter in den Staat einbetten.

* Der COVID-19-Impfstoff wird sich jedes Jahr ändern müssen:

Vergleicht man einen bevorstehenden COVID-19-Impfstoff mit dem Grippeimpfstoff, so sagt Soros, dass er jedes Jahr geändert werden muss, um mit den Mutationen…..