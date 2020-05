Robert F. Kennedy, Jr. : Wie Bill Gates den globalen Nachrichtenverkehr und die Zensur kontrolliert

(zahlreiche Links und Quellen im Original!)

Bill Gates ist der weltgrößte UNTERSTÜTZER der Impfstoffhersteller und der größte Einzelspender der Weltgesundheitsorganisation (WHO) – seit Präsident Trump die Unterstützung der USA in Erwartung einer Untersuchung des Umgangs der WHO mit der COVID-19-Krise eingestellt hat – und der CDC-Stiftung. Diese Agenturen vermarkten nun Waffen für sein Impfstoffimperium.

Im Januar 2019 ließ Gates die WHO das “Zögern mit Impfstoffen” zu einer “globalen Gesundheitsbedrohung” erklären (u.a. durch Ebola, HIV, Krieg und arzneimittelresistente Krankheitserreger) und signalisierte damit einen weltweiten “Pharma-Goldrausch”, um den Menschen das Impfen vorzuschreiben.

Gates hat das Maximum an Spenden an das PAC des Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses Adam Schiff erreicht.

Im Februar 2019 schrieb Schiff an Facebook, Google und Amazon und forderte sie auf, “Fehlinformationen über Impfstoffe” zu zensieren, ein Begriff, der alle Skepsis gegenüber Verlautbarungen von Regierung und Industrie über die Sicherheit oder Wirksamkeit von Impfstoffen meint – ob es wahr oder nicht.

“Impfstoffe sind sowohl wirksam als auch sicher”, schrieb Schiff. “Es gibt keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe lebensbedrohliche oder behindernde Krankheiten verursachen”.

Dies war eine Fehlinformation. Ein Jahr zuvor hatte Schiff einen Gesetzesentwurf zur Erhöhung des Verwaltungsbudgets für den Impfgerichtshof auf 11.200.000 Dollar durchgesetzt, um den Rückstand an Impfstoffverletzungen zu verringern. Das Gericht hatte bereits 4 Milliarden Dollar für durch Impfung verursachte Todesfälle und Behinderungen ausgezahlt.

Facebook und Pinterest sagten, dass man sich darauf verlassen kann, dass was die WHO und die CDC im Auftrag von Gates sagen, welche Online-Aussagen “Fehlinformationen oder Schwindel” seien.

Facebook und Google stellten “FactChecker” (Politifact) ein, um Fehlinformationen über Impfstoffe zu zensieren.

Die Gates Foundation ist der größte Geldgeber von “FactChecker”.

Der Enthüllungsjournalist Jeremy Hammond kommt in seinem Artikel “Facebook “Fact-Checker” Misinforms Users about Vaccine Safety” zu dem Schluss: “Facebook macht sich der Fehlinformation seiner Benutzer über die Impfstoffsicherheit schuldig … Sie haben kein Problem mit Lügen über die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen, solange man die Eltern dazu bewegen will, ihre Kinder zu impfen.

Am 4. Mai 2017 erklärte FactChecker die falsche Aussage von Del Bigtree: “Zu den Impfstoffen gehören Aluminium und Quecksilber, die Neurotoxine sind, und Impfstoffe verursachen Enzephalopathie”.

FactChecker erklärte: “Aktuelle Daten zeigen, dass Impfstoffe sicher sind und keine Toxizität oder Enzephalopathie verursachen”.

Aus den Beipackzetteln der Hersteller geht hervor, dass viele Impfstoffe Aluminium und Quecksilber enthalten und Enzephalopathie verursachen.

Schließlich wird durch massive Geschenke an NPR und PBS die voreingenommene Impfstoffberichterstattung der öffentlichen Medien durch Gates erkauft.