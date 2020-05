Im Kapitalismus ist Krankheit ein ungeheuer profitables Geschäftsfeld. Gewaltige Pharmakonzerne verstehen sich hervorragend darauf, enormen Reichtum aus unserem Gesundheitswesen zu extrahieren. Die PR-Abteilungen dieser Pharmariesen wollen uns glauben machen, dass ohne ihre Investitionen in die wissenschaftliche Forschung Millionen von Menschen nicht in den Genuss der Schwindel erregenden Auswahl an Medikamenten kämen, die sie uns verkaufen. Doch die Wahrheit ist weit unappetitlicher…