INDIEN: Betrogen, gespalten, niedergeschlagen und dezimiert

Das reiche Indien!

Dr. Prakash Louis hat einen vernichtenden Artikel zur Lage in Indien geschrieben. Nachdem er sich anfangs in einer kurzen Ehrenrettung für Barack Obama versucht, der nach 5 MONATEN endlich mal den Mund aufmacht zu den tollen Heldentaten der Regierung. Aber, wie ich schon öfters gesagt habe, sind die Staatsmänner nach ihrer Amtszeit immer sehr schlau, doch sind sie am Ruder, achten sie nur sehr scharf auf jeden Wink von der eigentlichen Regierung, den ONE-Procentern.

Er vergisst lobensweiter nicht, die mitfühlende Tätigkeit des Präsidenten von Pakistan, Imran Khan, hervorzuhben als Kontrast zu dem, was in Indien alles NICHT gemacht wird.

Und das ist eine endlos lange Liste. Jedem, der sich nur ein wenig auskennt in der indischen Politik……