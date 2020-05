Jede Organisation, die in Notfällen helfen soll, führt regelmäßig Übungen durch. Gilt das auch für die Abwehr möglicher Angriffe mit Biowaffen? Müssten bei einer solchen Übung in diesem Bereich nicht alle Länder mitmachen, damit man globale Effekte erkennen kann? Welche Rolle spielt die WHO dabei? Wessen Interessen vertritt die WHO überhaupt? Ist die WHO bereits die Speerspitze einer Weltregierung? Peter Haisenko versucht, darauf schlüssige Antworten zu geben.

