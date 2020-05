Goldpreis auf dem Rückzug? Lassen Sie sich nicht täuschen!

Die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff und eine Ansage von Fed-Präsident Jerome Powell sorgten gestern für eine Börsen-Rally. Der Goldpreis kam von seinen jüngsten Hochs zurück. Die mittel- und langfristigen Aussichten bleiben jedoch unverändert.

Goldpreis kommt zurück

Der Goldpreis (in Euro) ist in den vergangenen 48 Stunden wieder gut 1,5 Prozent von seinem jüngsten Rekordhoch zurückgekommen. Am heutigen Vormittag um 9:45 Uhr kostete die Feinunze Gold am Spotmarkt 1.731 US-Dollar. Das entsprach 1.583 Euro…..