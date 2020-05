Das russische Fernsehen über die politische Woche und aktuelle Enthüllungen in den USA

An diesem Sonntag war der Bericht der USA-Korrespondenten des russischen Fernsehens mal wieder ein Highlight, denn er hat in seiner Zusammenfassung der politischen Woche komplexe Zusammenhänge aufgezeigt, über die in Deutschland nicht berichtet wurde.

Ich übersetze die Berichte der russischen USA-Korrespondenten, die sonntags in der russischen Sendung „Nachrichten der Woche“ gesendet werden, fast jede Woche, weil sie die Absurditäten der US-Innenpolitik in meinen Augen sehr treffsicher aufzeigen. In den letzten Wochen waren sie…..