Damit Biden gewinnt! Hillary und Michelle möchten, dass alle Gouverneure eine Briefwahl anordnen

Der kalifornische demokratische Gouverneur Gavin Newsom unterzeichnete am Freitag eine Verfügung, mit der sein Bundesstaat als erster in der Nation seine Wahl im November inmitten des Coronavirus auf Briefwahlen umgestellt hat.

AP Photo/Gerald Herbert

Nun will die zweimal gescheiterte Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, dass die anderen 49 Bundesstaaten Newsoms Beispiel folgen und die Briefwahl für die Wahl im November anordnen. “Ich hoffe, dass andere Gouverneure im ganzen Land dem Beispiel von @GavinNewsom folgen werden. Kein Wähler sollte in diesem Herbst gezwungen werden, zwischen seiner Sicherheit und der Ausübung seiner Bürgerpflicht zu wählen”, schrieb sie.

I hope other governors around the country follow @GavinNewsom’s lead. No voter should be forced to choose between their safety and exercising their civic duty this fall. https://t.co/kNkSQ5quw8 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 8, 2020

Die Demokraten drängen mit Nachdruck auf einen sofortigen Übergang von der traditionellen persönlichen Stimmabgabe zu einem Briefwahlsystem in allen 50 Staaten vor den Wahlen im Jahr 2020 inmitten des Coronavirus.

Diese Bemühungen erhielten einen gigantischen Auftrieb, als sich die ehemalige First Lady Michelle Obama und ihre prominente Organisation When We All Vote engagierten. Obama und ihre Gruppe werden – zum ersten Mal überhaupt – öffentlich die von den Demokraten im Senat vorgeschlagene Bundesgesetzgebung unterstützen, die den Zugang zu Briefwahlscheinen in Abwesenheit für jedermann erheblich ausweiten und einen bis zu dreiwöchigen persönlichen Zugang zur vorfristigen Stimmabgabe vor einer Wahl gewährleisten würde.

In einer Erklärung gegenüber Axios sagte die ehemalige First Lady,

Es ist nichts Revolutionäres dran, danach zu streben, das Versprechen unseres Landes einzulösen; die Demokratie, die wir alle schätzen, zugänglicher zu machen; und unsere Nachbarn, Freunde und Lieben zu schützen, wenn sie an diesem Eckpfeiler des amerikanischen Lebens teilhaben.

Die von Team Obama unterstützte Gesetzgebung, die als Natural Disaster and Emergency Ballot Act of 2020 bezeichnet wird, würde “sicherstellen, dass die Wähler in allen Bundesstaaten 20 Tage lang die Möglichkeit haben, vorzeitig persönlich abzustimmen und unentschuldigt per Post abzustimmen” sowie “garantieren, dass alle per Post oder online eingereichten Anträge auf Wählerregistrierung bis zum und sogar einschließlich des Wahltags als gültig betrachtet werden”.

Die meisten haben kein Problem damit, Bürgern das Wählen zu erlauben, vorausgesetzt, sie können ihre Identität nachweisen und sind in dem Gebiet, in dem sie tatsächlich Wohnen, zur Wahl registriert.

Das Problem mit der landesweiten Briefwahl besteht darin, dass sie möglicherweise Millionen inaktiver und möglicherweise illegaler Abstimmungen zulassen könnte, was einen enormen Einfluss auf den Ausgang der Wahl haben könnte.

Die Demokraten drängen seit langem auf Briefwahl, und jetzt versuchen sie, die Pandemie auszunutzen, um einen weiteren Vorstoß in diese Richtung zu unternehmen.

Dies könnte eine Katastrophe werden, so zumindest ein Experte.

Der Forschungsdirektor des Government Accountability Institute, Eric Eggers, sagt, der Plan der Demokraten für eine landesweite Briefwahl würde Stimmzettel an 24 Millionen ungenaue und fehlerhafte Wählerregistrierungen schicken.

Eggers sagte, dass die landesweite Briefwahl Betrug und Missbrauch Tür und Tor öffnen würde.

Die Sorge, die ich habe, wenn wir, nationale Briefwahlen haben – was übrigens Teil der Sprache war, die Nancy Pelosi und die Hausdemokraten in die erste Version des jüngsten Konjunkturpakets eingefügt haben – wäre, dass wir so massive Probleme mit den Wählerlisten in diesem Land haben. Werden wir jetzt also Stimmzettel an Leute verschicken, die authentisch nicht existieren und oder nicht wählbare Wähler sind?

Eggers sagte, dass die Briefwahl sicherstellt, dass Wähler, die mit diesen fehlerhaften Wählerregistrierungen in Verbindung gebracht werden, die Chance erhalten, an der Präsidentschaftswahl 2020 teilzunehmen.

For Biden to Win: Hillary and Michelle Want All Governors to Order Vote-by-mail