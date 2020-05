Schwerer Schlag für Nordstream 2, aber keine Berichte darüber in Deutschland

Zum Thema Nordstream 2 gab es in diesen Tagen einige Neuigkeiten, über die – zu meiner Überraschung – in Deutschland praktisch gar nicht berichtet wurde. Also tue ich es.

Oft sehe ich eine Meldung und denke mir „darüber brauchst Du nicht zu schreiben, das wird gleich in allen Medien gemeldet“. Das galt auch für die aktuellen Meldungen zu Nordstream 2, zumal ich erst am 1. Mai über das Thema berichtet hatte. Die aktuellen Nachrichten waren quasi nur eine Art Bestätigung dessen, was am 1. Mai schon absehbar war.

Aber es ist anders gekommen und die deutschen Medien haben nicht berichtet, warum auch immer. Bei einer Google-Suche fand ich auf den ersten drei Seiten der Suchergebnisse nur einen Bericht des NDR, sonst……