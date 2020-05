Global Times: China arbeitet an „schmerzhaften“ Gegensanktionen

Nonnakrit / shutterstock.com

Australien: Neue Front gegen China

Die australische Forderung nach einer internationalen Untersuchung in Bezug auf den Ursprung des neuen Coronavirus hat inzwischen zur Eröffnung einer neuen Front im globalen Handelskrieg geführt, nachdem China Rindfleischimporte aus Down Under in einem Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar gebannt und mit einer zusätzlichen Erhöhung der Getreideimportzölle gedroht hat.