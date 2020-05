Kurioses am Wochendende: Trump kündigt „Super-Duper-Rakete“ an – Russlands Antwort: „Wir kapitulieren!“

US-Präsident Trump hat angekündigt, die USA würden eine „Super-Duper-Rakete“ entwickeln. Darauf hat der Chef der russischen Weltraumagentur auf Twitter mit Humor geantwortet.

Die Meldung kam heute in allen Medien, schließlich hört man nicht oft von „Super-Duper-Raketen“. Trump fügte hinzu, die USA würden an einer Hyperschallrakete arbeiten, die 17-Mal schneller sei, als alles, was die USA heute haben.

Hyperschallraketen sind wohl die Zukunft in dem Bereich der Waffentechnik. Russland ist derzeit auf dem Gebiet führend und hat als……