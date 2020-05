Covid-19: Japan schließt sich der Aufforderungen zur Untersuchung der WHO an

A. Red.es wird sich dann herausstellen das China schuld ist. Perfekt um dann gegen China vor zu gehen.

Eine unabhängige Untersuchung soll überprüfen, ob die Organisation auf die Coronavirus-Pandemie in entsprechender Weise reagiert.

Japan leitet eine Untersuchung zur Reaktion der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf die Coronavirus-Pandemie ein. Dieser Vorschlag soll auf den bevorstehenden WHO-Hauptversammlungen vorgelegt. Am Samstag, 16. Mai, berichtet The Mainichi.

Laut dem japanischen Premierminister Shinzō Abe wird die japanische Seite der Europäischen Union auf einer Generalversammlung der WHO, die am Montag, 18. Mai, beginnt, eine faire und unabhängige Untersuchung der Reaktion der Organisation auf die Coronavirus-Pandemie anbieten.