Corona: 140 Expertenstimmen

Zahlreiche Experten in Deutschland und auf der ganzen Welt schlagen Alarm: Corona ist kein Killervirus und die Maßnahmen dagegen und weitere Folgemaßnahmen sind verfassungswidrig, menschenunwürdig sowie in Bezug auf die angebliche „Corona-Pandemie“ – eine „Pandemie“ ist es ja nur nach der falschen Neudefinition durch die WHO und nicht nach wissenschaftlichen Kriterien – sogar wirkungslos oder kontraproduktiv.

Dieser Artikel ist eine erste Erweiterung des Artikels „120 Expertenstimmen zu Corona„. In der Zwischenzeit sind ja eine Unmenge weiterer Expertenaussagen hinzugekommen, die dann demnächst in einem weiteren Artikel in größerem Rahmen präsentiert werden. Und auch das wird dann angesichts…..