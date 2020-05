Trump ist bereit die Teilfinanzierung der WHO wiederherzustellen! Aber….

So berichtet Fox News unter Berufung auf eigene Quellen.

Medien zufolge haben Mitarbeiter der Donald Trump-Administration bereits einen Brief an die WHO geschrieben. Er muss vom Präsidenten der Vereinigten Staaten noch unterzeichnet werden. Washington ist bereit, der Organisation wider Gelder zuzuweisen, jedoch nur in dem Umfang, in dem sich China beteiligt. Dadurch wird der Beitrag der Vereinigten Staaten erheblich reduziert.

In dem Brief wurde jedoch auch betont, dass Washington auch eine Erhöhung seines Beitrags in Betracht zieht wird, wenn China die WHO-Gelder auch erhöht.