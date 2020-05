Was bedeutet das langsame sterben der USA für Israel?

Ehemaliger israelischer Verteidigungsminister Avigdor Lieberman und die F-35I

Beginnen wir zunächst mit einigen (anscheinend nicht zusammenhängenden) Nachrichten aus jüngster Zeit:

Diese scheinbar unverbundenen Nachrichten haben alle eines gemeinsam: Sie veranschaulichen, wie schwach und unwirksam die US-Streitkräfte in den letzten Jahrzehnten geworden sind. Und obwohl ich der Kürze halber nur drei Beispiele ausgewählt habe, ist die Wahrheit, dass es im Internet Hunderte ähnlicher Geschichten gibt, die alle auf dieselbe Realität hinweisen: Der größte Teil des US-Militärs befindet sich in einem finalen Zustand des Verfalls.



Schauen wir uns die verschiedenen Truppeneinheiten der Reihe nach an:

Die gesamte Überwasserflotte der USN ist nun aufgrund ihrer trägerzentrierten Struktur gefährdet. Der USN fehlt es auch an modernen Marschflugkörpern. Ganze Klassen von Überwasserschiffen sind heute entweder veraltet (Fregatten) oder weisen größere Konstruktionsfehler auf (LCS).

Die USAF fliegt hauptsächlich Jets des Kalten Krieges, die oft modernisiert werden, aber alles in allem ist sie eine veraltete Flotte, insbesondere im Vergleich zu russischen oder chinesischen Flugzeugen der 4. und 5. Generation. Tatsächlich bedeutet die absolute Katastrophe des F-35-Programms, dass die US-Flugzeuge zum ersten Mal in ihrer Geschichte ihren wahrscheinlichen Gegnern qualitativ unterlegen sein werden. Sogar die AWACS der USA und andere Aufklärungsflugzeuge sind jetzt durch russische und chinesische Anti-Luftraketen sehr großer Reichweite (sowohl am Boden als auch in der Luft) bedroht.

Was das US Army and Marine Corps betrifft, so beweisen die peinlichen Katastrophen im Irak, in Afghanistan und anderswo, dass die US-Bodentruppen im Grunde nur in der Lage sind, sich selbst zu schützen, und selbst das nicht sehr gut.

Dann gibt es die kürzlich geschaffenen Space Forces, die nur auf dem Papier existieren, und die US-Küstenwache, die in einem größeren Krieg im Grunde irrelevant ist.

Schließlich gibt es das US-Sondereinsatzkommando, das nicht zu…..