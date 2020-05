Ein Jahr ist vergangen, seit der skandalöse Fall der «russischen Intervention» auseinander gefallen ist, und jetzt ist Donald Trump entschlossen, zurück zuschlagen.

Es ist bemerkenswert, dass Trump kurz vor den Präsidentschaftswahlen beschlossen hat, sich zu rächen. In der vergangenen Woche haben er, seine Familie und enge Mitarbeiter mehrmals ein Meme in sozialen Netzwerken mit dem Titel veröffentlicht: «Ich hoffe, Sie hatten Spaß daran, mir Fragen zu stellen — jetzt bin ich an der Reihe».

Vor diesem Hintergrund gingen Generalstaatsanwalt William Barr und der amtierende Chef des Nationalen Geheimdienstes Richard Grenell in den letzten drei Jahren weiter in Trumps Kampf mit den amerikanischen Eliten ein als jeder andere.

Barr konnte durch seinen ehemaligen Assistenten Timothy Shea letzte Woche den Fall gegen den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater von Trump, Michael Flynn, abschließen.

In der Zwischenzeit hat Grenell, der kurz nach dem Zusammenbruch des jüngsten Amtsenthebungsverfahrens ernannt wurde, eine Liste von Beamten der Barack Obama-Regierung freigegeben, die zu Flynns Rücktritt beigetragen haben. Auf diese Weise gab er Trump eine Ressource für die Kampagne, die bereits den Namen ObamaGate erhalten hat.

Darüber hinaus üben die Verbündeten des Präsidenten einen zunehmenden Druck auf die Geheimdienste aus, Beweise zu deklassieren, die tatsächlich die Anschuldigungen widerlegen, dass Russland sich 2016 angeblich auf Trump verlassen hat.

«Die Verwaltung setzt Grenell als Zeitarbeitnehmer ein, der bestimmte Dinge überprüfen kann, die der bestätigte Direktor nicht tun kann, da er die Arbeitsbeziehungen zu beiden Parteien aufrechterhalten muss», erklärte der ehemalige Beamte der Trump-Verwaltung und fügte hinzu, dass Grenell «einfach nichts zu verlieren hat «.

Andere Quellen der Veröffentlichung bestätigten, dass Grenell wirklich beabsichtigt, den Posten zu verlassen. Voraussichtlich wird der derzeitige Direktor des Nationalen Zentrums für Spionageabwehr und Sicherheit der USA, Bill Evanina, seinen Platz einnehmen.

Medienberichten zufolge sind Obama-Beamte nervös und bezeichnen Trumps Aktionen als «Wiederwahlstrategie», um Joe Biden in einen weiteren Skandal zu ziehen. news-front.info Trump exults in his Mueller revenge play