Trump will das US-Militär mobilisieren um den Impfstoff zu verteilen

Reuters: Präsident Donald Trump mobilisiert das US-Militär zur Verteilung eines neuartigen Coronavirus-Impfstoffs, sobald ein solcher verfügbar ist, und will sich zunächst auf ältere Amerikaner konzentrieren.

REUTERS/Kevin Lamarque

“Sie wissen, dass es eine gewaltige Aufgabe ist, diesen Impfstoff zu verteilen”, sagte Trump in einem Interview, das am Donnerstag im Fox Business Network gesendet wurde. “Unser Militär wird jetzt mobilisiert, so dass wir am Ende des Jahres in der Lage sein werden, ihn vielen Menschen sehr, sehr schnell zu geben”.

Er sagte, er glaube, dass es bis zum Ende des Jahres einen Impfstoff geben werde, und die Vereinigten Staaten mobilisieren “unser Militär und andere Kräfte” unter dieser Annahme.

Das Weiße Haus hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2020 über 300 Millionen Impfdosen zu verfügen zu stellen. Ein solcher Impfstoff gegen diesen Erreger ist noch nicht zugelassen worden, obwohl eine Reihe von Impfstoffen in der Entwicklung sind, und die Herstellung und Verteilung eines wirksamen Impfstoffs werden als wichtige Schritte zur Ankurbelung der US-Wirtschaft angesehen.

Der Zeitplan von Trump steht im Widerspruch zu dem Zeitplan, den der führende Experte für Infektionskrankheiten der Nation am Dienstag im Senat bekannt gab.

Dr. Anthony Fauci, der das National Institute of Allergy and Infectious Diseases leitet, sagte, die Idee, dass bis zum nächsten Herbst, wenn Schulen und Universitäten den Unterricht wieder aufnehmen, ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird, sei “eine Brücke zu weit”.