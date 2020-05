HR 6666: Jedermann «Testen, Erreichen und Kontaktieren” (das Gesetz TRACE) Auf dem Weg in einen totalitären Staat?

Und so beginnt es mit dem ersten Versuch des Kongresses, das zu kodifizieren, was der erste von vielen verfassungswidrigen Gesetzgeber-Versuchen zur Schaffung einer totalitären Welt-Regierung unter dem Deckmantel des Angriffs auf das Coronavirus COVID 19 sein könnte.

Der am 1. Mai von Abgeordnetem Bobby Rush (D-Ill) eingeführte TRACE-Act würde ein landesweites Kontakt- und Quarantäne-Programm einführen, wurde an den Energie- und Handelsausschuss des Repräsentantenhauses für eine noch anzusetzende Anhörung vor dem Gesundheitsunterausschuss überwiesen.

Dieser Unterausschuss hat für Donnerstag, den 14. Mai, eine Anhörung zum Thema “Schutz der wissenschaftlichen Integrität in der Antwort auf COVID 19” anberaumt, wobei weder eine Beschreibung der Anhörung noch eine Zeugenliste veröffentlicht wurde. Mit 39 Co-Sponsoren könnte HR 6666 in ein größeres Gesetzespaket zur Beantwortung von Lebensläufen aufgenommen werden, das noch eingeführt werden muss.

HR 6666 gewährt dem CDC (Center for Disease Control) 100 Milliarden Dollar für die Einrichtung einer lokalen mobilen Gesundheitseinheit in jeder Gemeinde zur Durchführung eines diagnostischen Tür-zu-Tür-Testprogramms für COVID 19. Da die ACLU nirgendwo in Sicht ist, gibt es keinen Zweifel an der Verfassungswidrigkeit von HR 6666, da das Gesetz besagt, dass solche Tests “an den Wohnorten von Einzelpersonen” durchgeführt werden.