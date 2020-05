Ehemaliger CIA-Spezialist: US-Kongress macht Aktuell keine Einschränkungen für Kriegsbefugnisse des Präsidenten

Von Philip Giraldi. Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt

Vor einigen Wochen wachte die Welt auf und stellte fest, dass der Dritte Weltkrieg gerade erst begonnen hatte und das ohne jemand überfallen wurde oder Schüsse fielen. Es begann damit, dass der amerikanische Präsident Donald J. Trump sich selbst zum “Kriegspräsidenten” im Kampf gegen das Coronavirus erklärte, eine Behauptung, dass die Krankheit eigentlich “… wirklich der schlimmste Angriff ist, den wir je hatten. Dies ist schlimmer als Pearl Harbor. Das ist schlimmer als das World Trade Center. So einen Angriff hat es noch nie gegeben”. Trump beschwor den Geist des Krieges, den die größte Generation Amerikas im Zweiten Weltkrieg geführt hat, und rief dazu auf: “Die Menschen in unserem Land sollten sich als Krieger betrachten.

Zum Glück für den militärisch-industriellen Komplex der USA hat der Kampf gegen COVID 19 offenbar nicht den Eifer des Weißen Hauses geschmälert, es mit anderen, vielleicht besser bewaffneten und ernsthafteren traditionellen Gegnern aufzunehmen. Von vielleicht größerem Interesse ist jedoch die andere Art von Konflikt, die vom Weißen Haus durch den Angriff auf den Kongress der Vereinigten Staaten ausgelöst wurde, der die Kühnheit gezeigt hat, dem Chef der Exekutive das ihm innewohnende Recht zu verweigern, einen Krieg gegen denjenigen zu beginnen, der seiner Meinung nach ein wenig “Made in U.S.A.” Schock und Ehrfurcht verdient.

Dieser Krieg, der im Capitol Hill in Washington geführt wird, ist vielleicht bedeutender als das, was mit dem Coronavirus vor sich geht, denn sein Ausgang wird darüber entscheiden, ob ein Präsident nach dem 11. September in der Lage ist, ein anderes Land anzugreifen, das die Vereinigten Staaten nicht direkt bedroht. Die geltende Gesetzgebung, die auf dem War Powers Act von 1973 basiert, erlaubt es einem Präsidenten, auf eine unmittelbare Bedrohung ohne die Zustimmung des Kongresses zu reagieren, aber die so eingeleitete Aktion muss innerhalb von 60 Tagen beendet werden. Jeder Konflikt, der länger andauert, erfordert eine Kriegserklärung des Kongresses, wie es in der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika festgelegt ist.

Trumps Gegner bezieht sich auf zwei Versuche des Kongresses……