Chaos um und in Libyen

Dass die ein umfassendes Waffenembargo vorsehende Berliner Libyen-Konferenz vom Januar 2020 kaum geeignet war, den Konflikt in dem seit 2011 von einem Bürgerkrieg heimgesuchten nordafrikanischen Land zu deeskalieren, war vorhersehbar. Wer sollte die über Land- und Luftwege an Khalifa Haftas Nationalarmee gesandten Waffenlieferungen aus den Emiraten und Ägypten kontrollieren? Und würde die in Berlin geplante europäische Mittelmeermission Schiffe des NATO-Mitglieds Türkei inspizieren dürfen, die Waffen, Soldaten und Söldner für die Milizen der in Tripolis sitzenden Regierung Fayez Es-Sarrajs transportieren? Schließlich sind Kontrollen unter NATO-Partnern nur möglich, wenn sie einvernehmlich erfolgen.