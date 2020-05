Warum Chinas Schritt, 11 Millionen Einwohner von Wuhan zu testen, einen Feuersturm in den USA auslösen könnte

Nachdem in den vergangenen Tagen sechs neue Fälle in Wuhan aufgetreten sind, obwohl die Gesundheitsbehörden davon ausgehen, dass das Corovavirus an seinem Ursprungsort endgültig ausgerottet wurde, planen die Behörden, die äußerst ehrgeizige Aufgabe in Angriff zu nehmen, alle elf Millionen Einwohner der Stadt ab etwa einer Woche zu testen.

Bild AFP

Es wird der erste Massentest in dieser Größenordnung sein, der durchgeführt wird, wobei Wissenschaftler und Regierungen auf der ganzen Welt sicher an den Daten interessiert sein werden, die es produziert, da es in anderen Ländern “Aufflackern” der zweiten Welle ankündigen könnte, sollten die Ergebnisse zeigen, dass in Wuhan immer noch mehr als erwartet infiziert werden.

Die sechs neuen Fälle, die am Sonntag und Montag gemeldet wurden, waren die ersten, seit der Öffnung der Stadt. Das Alptraumszenario besteht darin, dass Wuhan erneut von “wieder aufflammenden” Wellen betroffen sein könnte.

Die Stadtbezirke wurden angewiesen, innerhalb von zehn Tagen…..