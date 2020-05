Virus-Expertin? CNN wendet sich an Greta und USA im Kalten Bürgerkrieg

Es ist unbegreiflich, dass jetzt eine 16-jährige Klimaaktivistin plötzlich auch noch Gesundheitsexpertin ist. CNN kümmert sich nicht um das Land oder die Menschen, für die es sich einsetzen sollte. Sie wollen eine politische Agenda vorantreiben, die nur zu einem Bürgerkrieg führen wird. Der regelrechte Bürgerkriegszyklus, der die Vereinigten Staaten, so wie wir sie kennen, zerstören wird, ist im Jahr 2032 fällig. Ich persönlich frage mich, wie wir es überhaupt so weit schaffen wollen.

Der Bürgermeister von Chicago hat sich geäußert und unverblümt erklärt, dass man die Exekutive abschaffen und in eine Diktatur im juristischen Sinne übergehen müsse, in der Dekrete einfach per Mandat erlassen werden und man keine Wahl hat. Das ist der Weg zum Totalitarismus, in dem die Menschen nicht einmal das Wahlrecht haben werden. Ich habe davor gewarnt, dass die Linke immer zur Gewalt greift. Sie geben sich nie damit zufrieden, in einer freien Gesellschaft zu leben, denn sie können nachts nicht schlafen, weil sie sich Sorgen machen, dass jemand etwas hat, was sie nicht haben. Genau dorthin hat ihre Logik ausnahmslos immer durch die Geschichte geführt. Sie sagen, dass das Gute nicht ohne das Böse existieren kann, denn man wäre nie in der Lage, “gut” ohne einen Vergleich zu definieren. Das ist der Fluch der Menschheit.

CNN Turns to Greta as a Virus Expert? ….passend dazu…. Politologe: USA im Kalten Bürgerkrieg Der Kieler Politikwissenschaftler Torben Lütjen bezweifelt, dass die Coronakrise US-Präsident Donald Trump zwangsläufig schadet. “Im Grunde hantiert er mit den gleichen Zutaten wie immer: Wissenschaftsfeindlichkeit, Anti-Intellektualismus, Hass auf die Medien”, sagte der Politologe der “Neuen Osnabrücker Zeitung”. Zudem bediene Trump einen weitverbreiteten Verschwörungsglauben in seiner Anhängerschaft: “Zumindest an seiner Parteibasis gelten die wissenschaftlichen Berater ohnehin als Teil…..