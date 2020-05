Versehentlich?! FBI enthüllt saudischen Diplomaten, der mit 9/11 in Verbindung steht

WASHINGTON, D.C/RIYADH – Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat “versehentlich” den Namen eines saudischen Diplomaten bekannt gegeben, der verdächtigt wird, angeblich zwei Al-Qaida-Entführern bei den umstrittenen Anschlägen vom 11. September 2001 in New York geholfen zu haben. Das berichtete Yahoo News am Dienstag.

Mussaed Ahmed al-Jarrah (links), via Gulf-based Thumbay Group.

Der Fehler wurde in einer Erklärung eines FBI-Beamten als Antwort auf eine Klage von Familien der Opfer des 11. September gemacht, die behaupten, die saudische Regierung sei an den Anschlägen beteiligt gewesen. Die Akte von Jill Sanborn, der stellvertretenden Direktorin der Anti-Terrorismus-Abteilung des FBI, wurde im April veröffentlicht, aber erst Ende letzter Woche entsiegelt, berichtet Yahoo-News.

Der Name von Mussaed Ahmed al-Jarrah wurde in der Erklärung “irrtümlich” veröffentlicht. Al-Jarrah war ein Beamter der mittleren Ebene des saudischen Außenministeriums, der 1999 und 2000 der saudischen Botschaft in Washington, D.C., zugeteilt wurde. Dem Bericht zufolge war er für die Überwachung der Aktivitäten der Mitarbeiter des Ministeriums für islamische Angelegenheiten in den von Saudi-Arabien finanzierten Moscheen und islamischen Zentren in den USA zuständig.

Die Behörden behaupten, Al-Jarrah habe zwei Personen – Fahad al-Thumairy, einen Geistlichen, und Omar al-Bayoumi, einen mutmaßlichen saudischen Agenten – angewiesen, zwei der Entführer im Januar 2000 vor den Anschlägen bei der Ansiedlung in den USA zu helfen. Der Aufenthaltsort von Al-Jarrah ist nach wie vor unbekannt, aber es wird vermutet, dass er sich in Saudi-Arabien befindet.

Dies zeigt, dass die Regierung die saudische Verwicklung vollständig vertuscht, sagte Brett Eagleson, ein Sprecher der Familien, gegenüber Yahoo News und fügte hinzu, dass “dies ein riesiger Schlamassel ist.

Yahoo News berichtete, dass es sich am Montag mit dem Justizministerium in Verbindung gesetzt habe, aber Beamte informierten das Gericht und zogen die Erklärung des FBI aus dem öffentlichen Terminkalender zurück.

Das Dokument wurde in diesem Fall falsch abgelegt”, hieß es jetzt in dem Bericht.

Die Anschläge vom 11. September 2001, die angeblich von dem ermordeten Al-Qaida-Führer Osama bin Laden geplant worden waren, führten zum Tod von mehr als 2.753 Menschen, als Mitglieder der Terrorgruppe nach Angaben der US-Regierung zwei Flugzeuge entführten und damit drei Wolkenkratzer zum Einsturz brachten.