Tiefenstaat vereitelt: Wisconsin beendet Covid-19-Tyrannei – Oberster Gerichtshof hebt den Lockdown auf

Der Oberste Gerichtshof von Wisconsin hob den von Bill Gates befürworteten Hausarrest auf, der zuvor von dem globalistischen Quisling, Gouverneur Tony Evers, angeordnet worden war. Dies ist ein kleiner Schritt für die Einwohner von Wisconsin, aber ein riesiger Schritt für alle Amerikaner. In dieser Analyse werden wir uns mit den weiterreichenden Auswirkungen auf ähnliche Möglichkeiten in anderen Bundesstaaten befassen, aber auch mit dem Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen.

Autofahrer passieren das Capitol des Bundesstaates Wisconsin während einer Kundgebung gegen den verlängerten Hausarrest von Gouverneur Tony Evers aufgrund des COVID-19. 24. April 2020. (Amber Arnold/Wisconsin State Journal/AP

Dieses Urteil reicht sogar noch weiter als Wisconsin und auch weiter als die Coronavirus-Pandemie, denn es stellt fest, dass der Oberste Gerichtshof von Wisconsin dem demokratischen Gouverneur Tony Evers gegenüber nicht freundlich gesinnt ist.

Die Demokraten drängen auf medizinische Tyrannei und Abriegelung als Grundlage für die letztendliche Abschaffung der Wahl im Jahr 2020, indem sie die Wahlen schließen und Online-Abstimmungen nutzen. Da das US-System den Gouverneuren der Bundesstaaten große Autorität bei der Festlegung der Wahlregeln und der Handhabung und Auszählung der Stimmzettel einräumt, was zu einer parteilichen Kontrolle der Wahlergebnisse führt, bedroht die Anwesenheit von Evers ansonsten die Chancen von Trump in Wisconsin.

Die Demokraten drängen auf eine Online-Abstimmung durch Apps, die von den gleichen Firmen entwickelt würden, die mit Silicon Valley und Google verbunden sind und die es Pete Buttigieg und seiner SHADOW-App ermöglichten, dem Populisten Bernie Sanders die Iowa-Vorwahlen zu stehlen.

Das Ergebnis in Iowa zeigte eine rote Flagge, die eine Divergenz zwischen der gemeldeten Abstimmung und dem Exit Polling auslöste – was darauf hindeutet, dass entweder ein enormer Fehler vorlag oder dass Buttigieg’s Team in der Lage war, die Wahl von Sanders’ Team zu stehlen.

Bei dem vorgeschlagenen Online-Abstimmungssystem, das die Demokraten…..