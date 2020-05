Die dreiwöchige Sommersession soll, wie bereits die dreitägige Sondersession letzte Woche, in der Halle der Bernexpo stattfinden. Die Miete für drei Wochen kostet nun komischweise weniger als für die vergangenen drei Tage. Hören Sie meinen Kommentar dazu in der heutigen Episode und lassen Sie mich Ihre Meinung in der Kommentarspalte wissen. Ich bin gespannt!

