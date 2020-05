China: Zwei Jungen mit Maske fallen während des Sportuntersicht tot um

Einem Bericht zufolge sind zwei chinesische Jungen innerhalb einer Woche beim Tragen von Gesichtsmasken während des Sportunterrichts tot umgefallen.

Die Schüler, die beide 14 Jahre alt waren, liefen jeweils Runden für einen körperlichen Untersuchungstest, als sie plötzlich auf der Strecke zusammenbrachen, berichtete das australische Outlet 7News.

Einer der Teenager war nur wenige Minuten im Sportunterricht, als er am 24. April in der Dancheng Caiyuan Middle School in der Provinz Henan zusammenbrach, so das Outlet.

“Er trug eine Maske, während er auf der Laufbahn rante, dann fiel er plötzlich rückwärts und schlug mit dem Kopf auf den Boden”, berichtete sein Vater, der nur als Li identifiziert wurde.

Sein Vater sagte, Lehrer und Schüler hätten versucht, ihm zu helfen, ohne Erfolg.

Auf dem Totenschein war als Ursache ein plötzlicher Herzstillstand vermerkt, aber es wurde keine Autopsie durchgeführt, hieß es im Outlet.

Der Vater des Jungen sagte, er glaube, dass die Maske, die sein Sohn in der Schule tragen musste, eine Rolle bei seinem Tod gespielt habe.

“Ich vermute, es lag daran, dass er eine Maske trug”, sagte er und fügte hinzu, dass “es nicht bequem gewesen sein kann, beim Laufen eine Maske zu tragen”.

Aber Cao Lanxiu, Professor an der Shaanxi-Universität für Chinesische Medizin, sagte, es sei unwahrscheinlich, dass die Maske den Jungen ersticken ließ.

“Ich glaube nicht, dass das Tragen der Maske diesen plötzlichen Tod verursacht hat”, sagte Cao Lanxiu, obwohl sie hinzufügte, dass es ohne eine Autopsie unmöglich sei, dies zu sagen.

Sechs Tage nach seinem Tod brach der zweite Schüler in Changshas Xiangjun Future Experimental School in der Provinz Hunan zusammen, berichtete das Outlet.

Er habe ein N95-Atemschutzgerät getragen und eine 1.000-Meter-Lauf durchgeführt, als sich der tödliche Vorfall ereignete, so der Bericht. Es ist unklar, ob eine Autopsie angeordnet worden war.

Obwohl nicht bekannt ist, ob die Masken bei beiden Todesfällen eine Rolle gespielt haben, haben dem Bericht zufolge mehrere Schulen in Tianjin und Schanghai die Sport-Prüfungen abgesagt.