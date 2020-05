Zur Besetzungspolitik Nordsyrriens durch die Türkei gehört Bevölkerungaustausch

Bild: Jihadisten in Rojava

Die Übersiedlung syrischer Familien durch die Türkei von Afrin nach Tell Abyad hat in Nordsyrien die Sorge um die demographische Entwicklung neu entfacht.

Die Türkei hat Hunderte von Menschen aus der von der Türkei kontrollierten Region der Operation Euphratschild in die nordost-syrische Stadt Tell Abyad verlegt und damit viele aus der Stadt vertriebene Familien vor den Kopf gestoßen, die auf eine Rückkehr in ihre Dörfer in der Region gehofft hatten, die während einer Militäroperation im November 2019 unter türkische Kontrolle geriet. Berichten zufolge ist eine neue Runde von Bevölkerungsaustausch im Gange.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht keinen Hehl aus seiner Absicht, die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien zu entwurzeln und den demografischen Charakter der Region zu verändern, und wiederholt häufig den Plan Ankaras, bis zu zwei Millionen Flüchtlinge in eine sichere Zone zu verlegen, die im Rahmen der Operation Friedensfrühling in der Region im Nordosten eingerichtet werden soll. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im vergangenen Jahr sagte Erdogan, die Türkei habe ursprünglich geplant, durch den Bau von 140…..