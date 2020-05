Die siebte Mahnwache für das Grundgesetz an dem riesigen Veranstaltungsort Canstatter Wasen in Stuttgart am Samstag den 9. Mai stellte einen Wendepunkt in der Corona-Krise dar. Es war ein Fanal der Hoffnung, als sich wieder tausende Menschen versammelten und für ein gemeinsames Ziel einstanden: die Wiederherstellung unserer Grundrechte und die Abwendung einer Impfpflicht.