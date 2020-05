Die Initiative „Querdenken 711“ will am Samstag wieder eine große Demo veranstalten. In seiner Anmeldung und einer Terminankündigung im Netz nennt der Veranstalter die Zahl von 500 000 Teilnehmern.

In Stuttgart ist für den kommenden Samstag erneut eine Großdemonstration gegen die derzeitigen Corona-Verordnungen angemeldet worden. Das bestätigte die Stadtverwaltung Stuttgart gegenüber……