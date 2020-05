Russische Hilfsmission für Italien: Die russischen Spezialisten sind nach Russland zurückgekehrt

Der Aufschrei in den westlichen Medien war groß, als Russland Italien in der Coronakrise zur Hilfe gekommen ist, nachdem Italiens Hilferufe in der EU auf taube Ohren gestoßen sind. Nun ist die russische Mission von den Medien unbeachtet zu Ende gegangen.

Da sich wahrscheinich die meisten Leser noch an die Medienkampagne wegen Russlands Hilfe für Italien erinnern, will ich darauf nicht noch einmal eingehen. Die Hilfsmission des russischen Armee für Italien ist nun beendet worden und ich habe dazu einen Bericht des russischen Fernsehens aus der sonntäglichen Sendung „Nachrichten der Woche“ übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Mit dem Gefühl, ihre Pflicht erfüllt zu haben, kehrten die ersten beiden Flugzeuge mit Ärzten und Militärspezialisten nach Russland zurück…..