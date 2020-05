Interview mit Putin über die amerikanische Sonderstellung und Russlands Verhältnis zu den USA

Während die Welt durch die COVID-19-Saga abgelenkt wird, gehen die anhaltenden geopolitischen Manöver zwischen Russland und den Vereinigten Staaten weiter, aber in einem viel weniger offensichtlichen Modus. Ein kürzlicher Fernsehauftritt mit Wladimir Putin wirft zusätzliches Licht auf die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland.

Die Fernsehserie 20 Fragen mit Wladimir Putin, die sowohl auf der Tass-Website als auch auf deren YouTube-Kanal mit englischen Untertiteln versehen ist, gibt uns weitere Einblicke in Präsident Putin. Dieses Interview, das im März 2020 gegeben wurde, befasst sich mit Russlands Platz in der Welt und seinen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten:

Hier ist, was er über sein angespanntes Verhältnis zu Barak Obama und den amerikanischen Exzeptionalismus zu sagen hatte:

“Auf jeden Fall hatte ich gute Beziehungen zu Bush… es hat nichts damit zu tun, “uneins zu sein” (mit Obama). Es ist nur so, dass ich nicht zustimmen kann, wenn jemand sagt, …..dass die USA eine außergewöhnliche Nation mit besonderen, exklusiven Rechten in der Welt sind. Gott hat uns alle gleich geschaffen und uns gleiche Rechte gegeben. Ich denke also, es ist absolut unbegründet zu sagen, dass einige Menschen ausschließliche Rechte auf alles haben sollten”.

Auf die Frage, wie er die derzeitigen Beziehungen Russlands zu den Vereinigten Staaten auf einer Skala von eins bis fünf bewertete, antwortete er wie folgt:

“Ich könnte da eine Drei geben. Zwischen einer Zwei und einer Drei. Eher wie eine Drei. Sehen Sie, wir arbeiten bei der Terrorismusbekämpfung zusammen. Eigentlich war ich es, der Trump angerufen hat, um den USA für die Informationen zu danken, die sie uns gegeben haben (die zur Verhaftung von zwei russischen Terroristen führten, die am 27. Dezember 2019 festgenommen wurden und wegen versuchter Terroranschläge in St. Petersburg angeklagt waren)… Dieser spezielle Fall wurde von den USA aufgedeckt. Ich möchte ihnen sehr dafür danken, dass sie diese Informationen mit uns geteilt haben… Aber in den letzten zwei Jahren unter Trump begann der Handelsumsatz zu wachsen. Im Bereich der Sicherheit haben wir vor einiger Zeit ein Abkommen mit Obama geschlossen, der Neue START-Vertrag wurde ebenfalls unterzeichnet, als er im Amt war. Er ist jedoch nicht verlängert worden…..noch nicht. Das wirft also eine Frage auf. Die USA verhängen weiterhin Sanktionen gegen Russland. Nehmen Sie Nord Stream 2, auch gegen diese wurden Sanktionen verhängt. Die USA waren schon immer gegen die Entwicklung unserer Wirtschaftsbeziehungen mit Europa, sogar in den 1960er Jahren, als wir mit dem Bau des Gas-für-Rohr-Geschäfts begannen, wenn Sie sich erinnern. Gott sei Dank produzierten wir jetzt selbst Großrohre…”

Auf die Frage, warum die Vereinigten Staaten gegen……