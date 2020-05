GRIPPE-SCIENCEFUCKTION“ Agenda, Strategie, Taktik +

DR. HARRY PHIL. KUDLEK

+… ScienceFuckktion! Diese vermeintliche Plandemie ist leider nur ein Mittel zum Bösen Zweck weiterer moderner MenschenVerSklavung aufm Weg zur TotalTechnoKratie.

Doch nun der Reihe nach:

Es geht z.Z. gar nicht mehr um zwischen Pest oder Cholera zu Wählen, denn von einer SchweineGrippe über ne VogelGrippe zur CoronaGrippe ist’s ja bloß ein KatzenSprung. Nach’m Motto „Aller Guten Dinge sind 3“, hätte es ja diesmal fast geklappt, dass die OKKULTISTEN, d. h. die VERBORGENEN mit ihren Mach(t)enschafften Erfolg gehabt hätten, aber keine Sorge, der AlpTraum von Otto Normalo hat nun mal grad eben erst begonnen.

Spricht man doch recht prophetisch bereits von einer 2ten, 3tten usw. usw. folgenden Welle.

Warum? Hat der Staat bzw. (fast) alle Staaten dieselbe GlasKugel Orakelt?

Ich rede hier nicht nur von meiner Bundes im Sinne von Binden, Fesseln wie Knebeln – RePublik, also die große VolksKnebelAktion eben gesagter Plandemie. Bund steht hier auch fürn Bündel und ist’s FaschismusSymbol.

Die Okkultisten, SchattenMenschen, Draht –u. StrippenZieher von InterNationalen Konsortien allas W€F, WH0, GAVI, RKI, DAPRA etc. um nur ein paar zu benennen haben ihre Agenda sogar öffentlich ins Netz gestellt. Man(n), Frau auch, Höre Siehe und Staune, am Besten durch die eigene ReCherche und wenns denn unbedingt sein muß, dann auch mit Google & Co.

Und mach dir nix draus was mit deinen Daten passiert, Datenschutz ist bloß AugenWischerei für Blinde.

Oder glaubst du wirklich, dass Google inklusive YouTube, FaceBook inklusive Twitter und WhatsApp, Instagram und die meisten Anderen auch nur ne Bohne für dein PrivatLeben übrighaben was diese nicht irgendwie VerSilbern würden?

Gleich freuen wir uns doch alle über den…….