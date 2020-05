Forscher entwickeln Quantenradar

Verschränkte Mikrowellen machen selbst kaum reflektive Objekte sichtbar

Prototyp eines Quantenradars – er ermöglicht eine Radarmessung mit verschränkten Mikrowellen-Photonen © IST Austria/ Philip Krantz

Geschärfter Blick: Verschränkte Photonen könnten Radarmessungen künftig stark verbessern. Denn die gekoppelten Signale ermöglichen es, selbst schwach reflektierende Objekte in verrauschter Umgebung sichtbar zu machen – und das mit nur minimaler Radarleistung. Forscher haben einen ersten Prototyp dieser sogenannten Quantenillumination entwickelt und erfolgreich getestet. Anwendungen sehen sie in Sicherheitsscannern, aber auch in der biomedizinischen Bildgebung.

Ob bei der Überwachung,…….