Entscheid des Bundesrates zu 5G bedeutet eine Verschärfung mit Salamitaktik

Hurra – die Grenzwerte werden nicht erhöht

Der Bundesrat hat gestern in einer Pressemitteilung über das weitere Vorgehen bezüglich der fünften Generation des Mobilfunks (5G) entschieden. Die Grenzwerte will der Bundesrat nicht erhöhen, was sehr begrüssenswert ist. Dies immerhin entgegen dem Druck der Mobilfunkindustrie, des Mobilfunklobby-Verbandes ASUT, der sehr industrienahen „Denkfabrik“ Avenir Suisse, sowie der internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung……