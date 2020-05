Covid-19 – Bill Gates schmunzelnd zum kommenden Impfstoff: “Sie haben keine Wahl”

Körpersprache zu Bill Gates sagt folgendes aus: Extreme, ausschweifende Handbewegungen. Sie lassen dich übertrieben, unprofessionell und im schlimmsten Fall unehrlich erscheinen. Sie können auch auf Täuschung hinweisen.



Hinzu kommt noch ein heimtückisches Lächeln.



Interview von Ende April 2020.

Hier was er sagt:

FT: Und was ist mit diesem Kompromiss? Sie haben gerade offensichtlich den wirtschaftlichen Schmerz erwähnt. Was ist Ihrer Meinung nach das richtige Gleichgewicht zwischen dem Kompromiss zwischen dem Schutz des Lebens der Menschen und dem wirtschaftlichen Schaden? Sehen Sie eine Situation, in der die Weltwirtschaft für ein Jahr oder sogar länger praktisch zum Erliegen kommen könnte?

BG: Nun, sie wird nicht auf Null sinken, aber sie wird schrumpfen. Das globale BIP wird wahrscheinlich den größten Schaden nehmen, den es je gegeben hat. Vielleicht war die Depression schlimmer oder 1873, ich weiß es nicht. Aber zu meinen Lebzeiten wird dies der größte wirtschaftliche Schlag sein. Aber Sie haben keine Wahl. Die Menschen tun so, als hätte man eine Wahl. Die Leute haben keine Lust, ins Stadion zu gehen wenn sie sich dabie infizieren könnten. Wissen Sie, es ist nicht die Regierung, die OK sagt, ignorieren Sie diese Krankheit einfach, und die Menschen sind zutiefst betroffen, wenn sie diese Todesfälle sehen, wenn sie wissen, dass sie Teil der Übertragungskette sein könnten, und alte Menschen, ihre Eltern, ihre Großeltern könnten davon betroffen sein.

Und deshalb dürfen Sie nicht sagen, ignorieren Sie, was hier vor sich geht. Vor allem in den reichen Ländern wird es die Möglichkeit geben, sich zu öffnen, wenn die Dinge in den nächsten Monaten gut gemacht werden. Aber für die Welt als Ganzes kehrt erst dann wieder Normalität ein, wenn wir die gesamte Weltbevölkerung weitgehend geimpft haben. Und obwohl es also viel Arbeit mit Tests gibt, viel Arbeit mit Medikamenten, mit denen wir uns beschäftigen, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, das für den Impfstoff nie erreicht wurde, steht das ganz oben auf der Liste.

