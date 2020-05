Amerikas nächste psychologische Kriegsführung: Trump wählen und Krieg gegen China führen

Einer der Gründe, warum die Präsidentschaftskampagne von Trump im 2016 so erfolgreich war, liegt darin, dass die Menschen, die hinter ihm standen, von Anfang an viel in die alternative Medienpräsenz investierten.

Sie sahen, dass die meisten Mainstream-Medien in den USA von den Finanzeliten kontrolliert wurden, die die Kandidaten der Demokratischen Partei unterstützten, so dass sie es für sinnlos hielten, zu versuchen, die Wähler mit konventionellen Mitteln zu erreichen. Alle großen Medienmarken, mit Ausnahme von Fox News, würden einfach nicht auf ihrer Seite stehen.

[Anm. d. Red. – Fox News war anfangs auch nicht auf der Seite von Trump – sobald er die Nominierung gewonnen hatte, musste jedoch etwas gegeben werden – JF]

Gleichzeitig sahen sie auch, dass die Mainstream-Medien in den Augen vieler Menschen an Glaubwürdigkeit verloren und sich immer mehr von Fernseh- und Radionachrichten weg zu alternativen Quellen im Internet bewegten.

Vor diesem Hintergrund bauten sie ihre Informationskampagne auf.

Steve Bannon zum Beispiel, der damals Trumps Chief Executive für den Präsidentschaftswahlkampf war, ist Mitbegründer von Breitbart News, einer alternativen Medienquelle, die er dann als Schlüsselplattform während der US-Präsidentschaftswahlen 2016 nutzte.

Diese Leute kannten den Markt der alternativen Mediennachrichten und, sie wussten, welche Art von Themen beim Publikum Widerhall gefunden hatte, also sandten sie spezifische Anti-Establishment-Botschaften und förderten Verschwörungstheorien unterschiedlichen Grades von Wahrhaftigkeit. Sie schufen und förderten Figuren der alternativen Medien im Internet und nahmen Kontakt zu bereits populären alternativen Meinungsführern wie Alex Jones, Peter Joseph Watson, Mike Cernovich, Stefan Molyneux sowie zu verschiedenen lautstarken Antikriegsaktivisten auf. Das Spektrum war ziemlich breit. Es umfasste sogar…..