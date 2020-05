Forscher zeigen auf wie eine Pandemie den Aufstieg der Nazi-Partei förderte

Die Influenza-Pandemie, die vor einem Jahrhundert den Globus erfasste, verhalf der Nazi-Partei in Deutschland zum Aufstieg und an die Macht, heißt es in einer neuen Studie.

Bild: wikipedia.org

Rechtsextremisten wie die Nazis gewannen nach Untersuchungen der Federal Reserve Bank of New York einen größeren Anteil der Stimmen in Teilen Deutschlands, die während der 1918 begonnenen Pandemie eine größere Zahl von Grippetoten zu beklagen hatten.

Die Verbindung hielt selbst dann stand, wenn die Forscher Faktoren wie frühere Rechtswahlen, regionale Arbeitslosigkeit und die religiöse und ethnische Zusammensetzung einer Stadt berücksichtigten, sagte der Fed-Ökonom Kristian Blickle.

“Die durch die Grippepandemie von 1918-1920 verursachten Todesfälle haben die deutsche Gesellschaft nachhaltig geprägt”, schrieb Blickle in der Zeitung.

Die Ergebnisse kommen inmitten der Besorgnis über eine Zunahme antisemitischer Übergriffe, die durch die Coronavirus-Pandemie angeheizt wurde. Die Anti-Defamation League hat über einen Anstieg der Rhetorik berichtet, die fälschlicherweise jüdische Menschen oder Israel beschuldigt, das Virus herzustellen oder zu verbreiten, um die Kontrolle über die Welt zu behalten.

Juden wurden in ähnlicher Weise für die Beulenpest im 14. Jahrhundert verantwortlich gemacht – eine Verleumdung, die den Nazis im 20Jahrhundert verbreiteten. Die Fed-Forscher fanden einen stärkeren Zusammenhang zwischen Grippetoten und Wahlen von rechtsextremen “in Regionen, die in der Vergangenheit Minderheiten, insbesondere Juden, für die mittelalterlichen Plagen verantwortlich gemacht hatten”, schrieb Blickle.

“Angesichts der Tatsache, dass sie für junge Menschen unverhältnismäßig tödlich war, könnte sich der demografische Wandel in Zukunft auf die regionale Einstellung ausgewirkt haben”, heißt es in dem Papier. “Darüber hinaus hat die Krankheit möglicherweise einen Hass auf ‘andere’ gefördert, da sie als aus dem Ausland kommend empfunden wurde”.

In Gebieten mit höheren Grippen-Todesfällen wurde in den zehn Jahren nach der Pandemie auch weniger Geld pro Kopf für staatliche Dienstleistungen ausgegeben – vor allem, wenn es um Dienstleistungen ging, die von jungen Menschen in Anspruch genommen wurden, wie etwa Schulen, so die Studie.

Diese Erkenntnis kommt zu dem Zeitpunkt, da Regierungen auf der ganzen Welt darüber nachdenken, wie sie ihre Volkswirtschaften während der tiefsten Rezession seit der Großen Depression absichern können.

“Angesichts einer Reihe ökonometrischer Herausforderungen sind wir bei der Interpretation unserer Ergebnisse vorsichtig”, schrieb Blickle. “Dennoch bietet die Studie einen neuartigen Beitrag zur Diskussion über die langfristigen Auswirkungen von Pandemien”.