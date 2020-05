Bill Gates bringt enormes Leid über den Planeten – Wir brauchen eine Bürgerwehr

Wie ich bereits sagte, macht es mir keine Freude, eine Einzelperson ins Visier zu nehmen. Ich persönlich halte es für unprofessionell, aber in diesem Fall hat Gates dies zu einem persönlichen Rachefeldzug gemacht, um die Welt mit undemokratischen Mitteln dazu zu zwingen, seiner Vision zu folgen und ein Monopol des globalen Gesundheitssystems zu schaffen, indem er vorgibt, der Philanthrop zu sein, während er in Wirklichkeit mit vielen dieser Unternehmungen Geld verdient, da sie als Investitionen und nicht als Werbegeschenke funktionieren.

Das obige Bild ist sein Lebenslauf, die sich aus seinem Geburtsdatum und der Geburt von Microsoft zusammensetzt. Alle seine Auszeichnungen und Unternehmungen haben den Wendepunkten seines persönlichen Lebenslauf entsprochen. Dies ist der Höhepunkt seiner 8,6-jährigen Welle, die am 28. April 2020 ihren Höhepunkt erreichte. Dies ist ein ziemlich bedeutsamer Wendepunkt, und er ist aufgestiegen und hat seinem Wunsch, die demokratische Macht an sich zu reißen und seine Neue Grüne Weltordnung zu schaffen aus der Schublade geholt. Der ideale Höhepunkt seiner Macht mag am 28. April stattgefunden haben, und das sind gute Nachrichten für uns. Wenn sich dies als richtig erweist, dürfte ihm bis 2024 ein Prestige- und Machtverlust bevorstehen.

Selbst Microsoft sieht nach 2022 nicht gut aus. Es scheint, dass Gates den wirtschaftlichen Schaden unterschätzt hat, den er der Welt zugefügt hat. Um zu überleben, muss er sich vielleicht in einem Bunker verstecken, denn es gibt Leute, die ihn zur Strecke bringen werden, und diesmal nicht nur mit einem Kuchen ins Gesicht. Es ist unvorstellbar wie er die Zukunft so vieler Menschen zerstört hat. Ich nehme an, er ist einfach ein Elitist und damit hirntot für jedes Konzept, das außerhalb seiner engen Denkweise liegt.

Wir müssen verstehen, was Bill Gates der Gesellschaft angetan hat. Er hat Schreckenstaktiken angewandt, die besagen, dass man stirbt, wenn man sich nach draußen wagt. Es gibt viele Menschen, die so naiv sind und so viel Angst vor dem Tod haben, dass sie psychisch dauerhaft geschädigt sind. Um dies zu überwinden, müssen wir genau die Strategie aufdecken, mit der Gates die ganze Welt terrorisiert hat.

Zunächst einmal werden wir eine Lawine von Konkursen erleben, deren prozentualer Anteil an der Wirtschaft während der Großen Depression weitaus größer ist als je zuvor. Wir haben jetzt innerhalb von 7 Wochen 33 Millionen Arbeitslosenansprüche gesehen. Das macht die OFFIZIELLE Arbeitslosigkeit bei 20%+. Rechnet man die Personen hinzu, die Teilzeitbeschäftigte ohne Anspruchsberechtigung und Selbständige sind, so geht unser Modell davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen über 50 Millionen liegt, was uns auf eine Arbeitslosenquote von 30 % bringt. Es gibt unzählige Arbeitsplätze, die NICHT mehr zurückkommen werden.

Es gibt Leute, die argumentieren, dass die Wirtschaft durch…….