BEVÖLKERUNGSREDUZIERUNG: Eine Million Amerikaner sterben aufgrund des von Bill Gates propagierten Lockdown

Dies ist eine eingehende Analyse einer Reihe von Studien über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Shutdown-/Sperrpolitik der WHO und der CDC, die den Hintergrund für unsere frühere Berichterstattung über die Statistik liefert, dass für jedes 1% der Arbeitslosigkeit in den USA etwa 37.000 Amerikaner indirekt daran sterben.

(zahlreiche Links und Quellen im Original!)

Unzählige Millionen von Arbeitnehmern auf der ganzen Welt befinden sich auf der falschen Seite der Beschäftigungsgleichung, weil Regierungen versuchen, die COVID-19-Kurve durch die Abschottung der Wirtschaft “abzuflachen”, so dass ein Blick auf die Auswirkungen angebracht ist die eine steigende Arbeitslosigkeit auf die körperliche und geistige Gesundheit mit sich bringt. Nach der Großen Rezession untersuchten viele Public-Health-Forscher auf der ganzen Welt das Potenzial für einen Zusammenhang zwischen dem durch Arbeitslosigkeit verursachten Stress und der Gesundheit. In diesem Beitrag werde ich auf einige der durchgeführten Forschungsarbeiten eingehen und uns zeigen, was wir von der COVID-19-bezogenen Abschaltung der Wirtschaft erwarten können.

1.) Eine Studie mit dem Titel “Job Displacement and Mortality: An Analysis Using Administrative Data” von Daniel Sullivan und Till von Wachter untersuchte die Auswirkungen der Arbeitsplatzverlagerung auf die Sterblichkeit von Arbeitnehmern in Pennsylvania, die Unternehmen verlassen, in denen ein starker Beschäftigungsrückgang zu verzeichnen ist (d.h. Massenentlassungen, von denen mindestens 30 Prozent der Belegschaft des Unternehmens betroffen sind). Die Studie ergab Folgendes:

“Unseren Schätzungen zufolge ist die Sterblichkeitsgefahr in den Jahren unmittelbar nach dem Verlust des Arbeitsplatzes um 50%-100% gestiegen. Die geschätzte Auswirkung der Verlagerung auf die jährlichen Sterblichkeitsraten nimmt im Laufe der Zeit erheblich ab, scheint sich jedoch einem Anstieg der Gefährdungsrate um 10%-15% anzunähern. Würden diese Anstiege über das von uns verfolgte 25-Jahres-Fenster hinaus andauern, würden sie für die im mittleren Alter vertriebenen Arbeitnehmer einen Verlust der Lebenserwartung von 1,0-1,5 Jahren bedeuten. Im Gegensatz dazu finden wir nur geringe Auswirkungen des Arbeitsplatzverlustes auf die Sterblichkeit von Arbeitnehmern, die in der Nähe des Rentenalters entlassen wurden”.

Die Autoren stellten fest, dass die jährliche Sterblichkeitswahrscheinlichkeit um mindestens 10 bis 15 Prozent zunahm und mindestens die nächsten 20 Jahre nach der Entlassung des Arbeitnehmers anhielt. Über einen unbestimmten Zeitraum hinweg würde die Lebenserwartung eines Arbeitnehmers, der im Alter von 40 Jahren vertrieben wurde, um ein bis eineinhalb Jahre zurückgehen.

Eine Studie mit dem Titel “Losing Life and Livelihood: A Systematic Review and Meta-Analysis of Unemployment and All-Cause Mortality” von David Roelfs et al. untersuchte das Ausmaß des Risikos und mäßigende Faktoren, die die Sterblichkeit von Arbeitslosen beeinflussen. Die Studie untersuchte 235 Schätzungen des Sterblichkeitsrisikos aus 42 Studien, die Daten zu mehr als 20 Millionen Menschen lieferten. Die Studie kam zu folgendem Ergebnis:

Arbeitslosigkeit war für Personen unter 40 Jahren, die sich in einem frühen Karrierestadium befanden, mit einem um 73% erhöhten Risiko verbunden, und für Personen zwischen 40 und 50 Jahren, die sich in der Mitte ihrer Karriere befanden, mit einem um 77% erhöhten Risiko. Bei den 50- bis 65-Jährigen, die sich kurz vor dem Ende ihrer beruflichen Laufbahn befanden, wurde das Risiko erheblich reduziert und sank auf nur noch 25 Prozent.

Insgesamt war das Sterberisiko nach Bereinigung um das Alter und…….