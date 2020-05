Banken-Einfluss: Darum kann der Goldpreis weiter steigen

Der Goldpreis ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Die Verkaufspositionen der US-Banken an der COMEX sind aber noch nicht wieder auf das Rekordhoch von 2010 zurückgekehrt. Das eröffnet womöglich Spielraum für eine Fortsetzung der Gold-Rally.

Starker Goldpreis-Anstieg

Der Goldpreis ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Innerhalb von 12 Monaten kletterte der Kurs des Edelmetalls um mehr als 30 Prozent. In den vergangenen Jahren bewegten sich in der Rally immer auch die Terminverkäufe…..